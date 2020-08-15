Симферополь, 15 августа, 2020, 11:48 — ИА Регнум. Сразу 51 новый случая заражения коронавирусом подтвержден на территории Республики Крым за минувшие сутки, сообщил в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов 15 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«За 14 августа на территории Республики Крым зарегистрирован 51 случай коронавирусной инфекции. 14 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 18 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 19 — при скрининге здорового населения», — написал глава Крыма.

Всего за период пандемии на территории Крыма положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 1715 человек, 1190 человек выздоровели, умерли 20 пациентов.