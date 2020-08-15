Екатеринбург, 15 августа, 2020, 11:45 — ИА Регнум. В Свердловской области за 14 августа подтвердили ещё 158 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лабораторные исследования

В Екатеринбурге обнаружено ещё 83 заразившихся. Также они есть в Асбесте, Каменске-Уральском, Верхней Пышме, Первоуральске, Ревде и ряде других территорий.

С начала пандемии к 15 августа на Среднем Урале обнаружено уже 23 255 случаев COVID-19.