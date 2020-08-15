Ростов-на-Дону, 15 августа, 2020, 11:41 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки скончались ещё шесть пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 15 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус в России

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались четверо мужчин в возрасте от 64 лет до 71 года и две женщины в возрасте 65 и 70 лет. Все пациенты страдали рядом хронических заболеваний.

Общее число жертв COVID-19 в Ростовской области за весь период пандемии достигло 284 человека.