Краснодар, 15 августа, 2020, 11:35 — ИА Регнум. 87 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили в региональном оперативном штабе 15 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«В Краснодаре COVID-19 обнаружен у 38 человек, в том числе у 4 детей, в Сочи — у 11 жителей, в Кущевском районе — у 6. В Геленджике заболели 5 человек, в Новороссийске, Туапсинском, Павловском районах — по 3 зараженных. В Динском, Красноармейском, Выселковском, Белореченском, Апшеронском районах и в Горячем Ключе — по два. В Армавире, Успенском, Крыловском, Ленинградском, Тихорецком, Тбилисском районах — по одному», — уточнили в оперштабе.

С 12 марта по 15 августа положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 9817 человек. 8398 пациентов выздоровели. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения на 15 августа составляет 172,9. Скончался 141 человек. В тяжёлом состоянии находятся 45 пациентов: 42 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, трое — на ЭКМО.