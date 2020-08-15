Ростов-на-Дону, 15 августа, 2020, 11:33 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 128 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 15 августа.

Mos.ru Тест на коронавирус

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 30 муниципальных образованиях Ростовской области. 59 носителей инфекции выявили в Ростове-на-Дону, девять — в Волгодонске, по семь человек — в Таганроге и Сальском районе. Более 21,5% случаев заражения коронавирусом приходится на возрастную категорию старше 66 лет, 1,7% новых заразившихся — это дети.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 14 тыс. 867 жителей Ростовской области.