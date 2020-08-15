Волгоград, 15 августа, 2020, 11:13 — ИА Регнум. Ещё 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Волгоградской области за прошедшие сутки. Зарегистрирован один летальный исход, сообщили 15 августа в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в регионе выявлено 10 576 носителей коронавируса. 6834 человек выздоровели, из них 97 — за минувшие сутки. В больницах с подозрением на инфекцию находятся 2564 взрослых и 70 детей.

Зарегистрирован один летальный исход, таким образом, в Волгоградской области скончались 78 пациентов с коронавирусом.