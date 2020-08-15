В Брянской области выявили ещё 32 носителей коронавируса
Брянск, 15 августа, 2020, 11:10 — ИА Регнум. За последние сутки 32 носителя коронавируса выявлено в Брянской области. 17 пациентов выписали, сообщили 15 августа в федеральном оперативном штабе.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
С начала пандемии в регионе зарегистрировано 7805 случаев заражения коронавирусом. Завершили лечение выздоровлением 6347 человек.
Количество летальных исходов неизменно с 16 июля — от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 35 пациентов.