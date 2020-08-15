Белгород, 15 августа, 2020, 11:09 — ИА Регнум. За минувшие сутки положительный тест на коронавирус подтверждён у 52 жителей Белгородской области. 57 человек выписаны после лечения, сообщили 15 августа в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В целом количество зарегистрированных случаев заражения в Белгородской области достигло 6665, выздоровели 5825 человек.

В Росси за сутки выявили 5061 носителей коронавируса