Зеленский оценил последствия передачи Минском России задержанных граждан
Киев, 15 августа, 2020, 12:26 — ИА Регнум. Решение Минска о передаче Российской Федерации 32 российских граждан, ранее задержанных в Белоруссии, «несправедливое» и не соответствует духу отношений между Киевом и Минском, основанных на принципах уважения и взаимной помощи. Об этом 15 августа в своем telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.
По словам украинского лидера, последствия принятого Белоруссией решения будут трагическими.
Владимир Зеленский также отметил, что Украина не вмешивалась во внутренние процессы в Белоруссии, как об этом ранее заявляли.
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Напомним, официальный Киев в 2014 году начал войну против населения республик Донбасса, отказавшегося признавать государственный переворот, произошедший на Украине в результате массовых акций протестов (так называемый майдан).