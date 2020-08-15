Киев, 15 августа, 2020, 12:26 — ИА Регнум. Решение Минска о передаче Российской Федерации 32 российских граждан, ранее задержанных в Белоруссии, «несправедливое» и не соответствует духу отношений между Киевом и Минском, основанных на принципах уважения и взаимной помощи. Об этом 15 августа в своем telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

По словам украинского лидера, последствия принятого Белоруссией решения будут трагическими.

«Мы понимаем, что «вагнеровцы» все равно вернутся к своему привычному занятию — распространению войны. Дай Бог, чтобы белорусской власти не пришлось и на своей территории получить еще один горящий обескровленный Донбасс, создать который все эти «вагнеровцы» очень хорошо умеют. Потому что они — это же об экспансионизме и насилии. Только о насилии», — уточнил Зеленский.

Владимир Зеленский также отметил, что Украина не вмешивалась во внутренние процессы в Белоруссии, как об этом ранее заявляли.

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Напомним, официальный Киев в 2014 году начал войну против населения республик Донбасса, отказавшегося признавать государственный переворот, произошедший на Украине в результате массовых акций протестов (так называемый майдан).