Киев, , 08:17 — REGNUM Граждане Украины не причастны к организации протестных акций в городах Белоруссии, как об этом заявлял белорусский президент Александр Лукашенко. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

«Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинский в дестабилизации ситуации в Беларуси», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в подтверждение прозвучавшим из Минска обвинениям не представлено никаких доказательств.

При этом, сообщили в МИД Украины, власти Белоруссии решили освободить граждан России, которые были задержаны в конце июля, и не допустили чтобы «наёмники» понесли «справедливое наказание».

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