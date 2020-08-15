Москва, 15 августа, 2020, 10:17 — ИА Регнум. В Москве от коронавирусной инфекции за сутки вылечились 1275 человек, общее число выздоровевших от COVID-19 в столице с начала пандемии составило 196 тысяч человек. Об этом сегодня, 15 августа, сообщила журналистам вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1275 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 196 098», — рассказала чиновница.

Напомним, что в Москве эпидемия коронавируса явно идет на спад и пока нет тенденции ко второй волне распространения COVID-19. Большинство ограничительных мер в городе сняты, остается масочный режим.