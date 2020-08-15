Киев, 15 августа, 2020, 09:32 — ИА Регнум. На Украине за сутки зарегистрировали 1847 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщают 15 августа данные специализированной системы СНБО Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общая численность выявленных в стране случаев заражения SARS-CoV-2 составила 89 719.

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За сутки скончались 33 инфицированных (за весь период эпидемии — 2044 человека), выздоровели 633 человека (47 430 человек — за весь период эпидемии).

Лидируют по числу инфицированных Львовская область (11 824 зараженных), Киев (10 392 инфицированных), Черновицкая область (зарегистрировано 7 434 случаев инфицирования).

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Напомним, за предыдущие сутки на Украине зарегистрировали 1732 случая инфицирования SARS-CoV-2.

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