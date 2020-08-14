Киев, , 09:53 — REGNUM За минувшие сутки на Украине подтвердили 1732 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил 14 августа специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

По данным ресурса, за минувшие сутки в стране из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончались 19 человек, выздоровел 581 пациент.

Всего за время пандемии на Украине зафиксировали 87 872 случая заражения коронавирусом, скончались более 2 тыс. человек, а выздоровели почти 47 тыс. пациентов.

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