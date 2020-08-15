Минск, 15 августа, 2020, 09:29 — ИА Регнум. Основатель telegram-каналов Nexta и Nexta. live, посредством которых в Белоруссии координируются акции протестов после выборов белорусского президента, объявлен в розыск за совершение преступлений, предусмотренных частями 1, 3 статьи 293 Уголовного кодекса Белоруссии («Массовые беспорядки»).

KristopherK

Об этом 14 августа со ссылкой на копию документа главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Белоруссии сообщается на telegram-канале Nexta.

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Основателю указанных telegram-каналов Степану Путило грозит до пятнадцати лет лишения свободы, уточняет источник.

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Как сообщало ИА REGNUM, по информации министерства внутренних дел Белоруссии, с 9 августа в ходе акций протестов в Белоруссии пострадал 121 сотрудник милиции.