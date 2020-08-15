Тегеран, 15 августа, 2020, 19:52 — ИА Регнум. Около 169 человек в Иране умерли в результате заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19) за последние 24 часа, заявила пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 14 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«К настоящему времени в стране от COVID-19 скончался 19 331 гражданин», — отметила она. Садат лари подчеркнула, что 293 811 из общего числа 338 825 человек, заразившихся смертельным вирусом, выздоровели и выписались из больниц.

«Еще около 4025 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сообщила пресс-секретарь. Она также заявила, что к настоящему времени в Иране было проведено 2 796 535 обследований.

Вспышка опасного вируса (COVID-19) уже несколько месяцев поражает мир, требуя коллективной кампании международного сообщества по пресечению угрозы, которую представляет для человечества эта пандемия.