Санкт-Петербург, 14 августа, 2020, 23:30 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга решили с 1 сентября возобновить работу детских садов, школ и колледжей в обычном режиме, как было до пандемии коронавирусной инфекции. Об этом вечером 14 августа сообщила пресс-служба Смольного.

Генри Жуль жан Жеффруа. Детский сад

Все ранее введенные ограничения для дошкольных, средних общеобразовательных и средних профессиональных учебных заведений сохранятся только по 30 августа 2020 года. Такое решение принял губернатор Александр Беглов.

«Планируется, что с 1 сентября детские сады, школы, колледжи начнут работу в обычном режиме», — говорится в сообщении Смольного.

Одновременно правительство Санкт-Петербурга изучает возможность возобновления работы организаций дополнительного образования для детей и взрослых.

Добавим, что просьбы об этом поступают на страницу губернатора в соцсети и оставляются на различных форумах в интернете.

Как сообщалось, за 13 августа в Петербурге зафиксировано 159 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии подтверждено 33 684 случая заражения. От COVID-19 скончались 2225 человек. Выздоровели 24 426 человек.