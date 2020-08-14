Москва, 14 августа, 2020, 21:53 — ИА Регнум. В Вооружённых силах России по состоянию на 14 августа выявлено 908 носителей коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны.

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«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта месяца на текущие сутки установлено 908 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, на сегодняшний день восемь военнослужащих с коронавирусом находятся в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровели 95 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах увеличилась до 9880 человек.