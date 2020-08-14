Калининградская область, 20 сентября, 2006, 09:50 — ИА Регнум. Спасатели МЧС со служебной собакой сегодня, 20 сентября, продолжают поиски трех женщин, которые, собирая грибы, заблудились в лесном массиве в районе Правдинского полигона Балтийского флота . Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС, женщины заблудились вчера вечером, 19 сентября.

"Около 20.40 по мобильному телефону спасателям позвонила женщина, которая сообщила, что она и две ее подруги заблудились в лесу", - продолжил представитель МЧС. В указанное место выехала дежурная смена спасателей с кинологом и собакой.

В данный момент поиск женщин продолжается. С женщинами поддерживается мобильная связь, - заключил представитель МЧС.