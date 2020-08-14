Братислава, 14 августа, 2020, 21:14 — ИА Регнум. Ряд членов Национального совета Словакии выступает за повторные выборы президента Белоруссии, передаёт 14 августа Словацкое радио.

Vityavo Здание парламента Словакии

Соответствующий документ подписан 58 членами словацкого Национального совета (всего депутатов в парламенте 150). Под этой же бумагой подпись поставили девять членов Европейского парламента, представляющие Словакию.

В документе сказано, что подписанты «отвергают итоги сфальсифицированных президентских выборов в Белоруссии» и требуют перестать подавлять протесты насилием.

«Призываем режим президента Лукашенко обеспечить проведение действительно свободных и честных выборов», — говорится в сообщении.

Бумага должна поступить в белорусское посольство в Словакии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЕС решил ввести персональные санкции в отношении ряда белорусских должностных лиц за то, как они обходятся с протестующими в Белоруссии.