Женева, Швейцария, 14 августа, 2020, 20:56 — ИА Регнум. Во Всемирной организации здравоохранения считают, что образовательные учреждения могут стать новыми очагами раcпространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил на брифинге 14 августа директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Алексей Колчин ИА REGNUM В школьном классе

В организации обеспокоены тем, что во многих школах отсутствует возможность должным образом соблюдать гигиену рук.

Согласно данным совместной программы ВОЗ и ЮНИСЕФ по мониторингу ситуации в разных странах, в 2019 году порядка 43% школ во всём мире не имели не только водопровода и канализации, но даже и базового оборудования для мытья рук с мылом.

В ВОЗ считают, что в таких условиях безопасная работа школ в разгар пандемии коронавируса невозможна, и с началом учебного года образовательные учреждения могут стать зонами повышенного риска возникновения новых вспышек инфекции.