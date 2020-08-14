Братислава, 14 августа, 2020, 20:50 — ИА Регнум. Санкции будут введены со стороны ЕС в отношении ряда власть имущих в Белоруссии, написал 14 августа министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок в Twitter.

MPD01605 Флаг ЕС

Экстренные переговоры на тему санкций в отношении белорусских властей состоялись сегодня, 14 августа, на уровне министров иностранных дел стран ЕС.

По словам Корчока, участники переговоров пришли к общему мнению, что выборы президента Белоруссии проходили нечестно, а их итоги сфальсифицированы.

Кроме того, переговорщики осудили действия властей Белоруссии в отношении участников беспорядков, которые были организованы белорусской оппозицией, пытающейся оспорить победу на выборах президента страны Александра Лукашенко.

Корчок «ЕС начинает работать над индивидуальными целевыми мерами против тех, кто несёт ответственность за насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на эту же тему сделал заявление польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.