Нью-Йорк, США, 14 августа, 2020, 20:45 — ИА Регнум. В Организации Объединённых Наций рассчитывают, что власти Белоруссии проведут тщательное расследование обстоятельств применения силы к задержанным в ходе акций протеста в республике. Об этом заявил на пресс-конференции 14 августа официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Полицейская дубинка

По его словам, в организации «глубоко обеспокоены сообщениями и заявлениями о пытках и жестоком обращении с задержанными, в том числе с молодыми людьми и сотрудниками СМИ».

Дюжаррик добавил, что в ООН также отметили заявление министра внутренних дел Белоруссии Юрия Караева, выразившего сожаление в связи с применением силы, и «ожидают, что эти инциденты и жалобы будут тщательным образом расследованы».

В то же время представитель генсека ООН приветствовал освобождение части задержанных и призвал власти Белоруссии продолжить эти шаги.