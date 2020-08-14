Москва, 14 августа, 2020, 20:42 — ИА Регнум. Повторится ли в Белоруссии сценарий, аналогичный украинскому Майдану, или нет, зависит от вооруженных сил республики. Об этом 14 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

ИА REGUM Протестующие на площади Независимости около Дома правительства в Минске

«Позиция армии сегодня определит все», — заявил Коротченко.

Эксперт спрогнозировал, что в ночь с 14 на 15 августа протестующие начнут стягиваться в центр Минска. В толпе мирных митингующих с большой долей вероятности могут появиться провокаторы.

«Возможно, появятся те, кто будет заниматься попытками захвата правительственных зданий. Мы очень надеемся на стабильность. Мы надеемся, что все события пройдут на основе конституции Белоруссии, иностранное вмешательство должно быть исключено», — заявил Коротченко.