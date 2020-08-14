Москва, 14 августа, 2020, 20:28 — ИА Регнум. При помощи массовых протестов в Белоруссии западные политики хотят не только избавиться от президента республики Александра Лукашенко. Об этом 14 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

По его мнению, иностранные силы активно раскачивают ситуацию с протестами в Белоруссии, чтобы добиться результата, аналогичного тому, что произошел после Майдана на Украине в 2014 году.

«Цель и задача Запада — полная зачистка всего политического пространства Белоруссии, всех силовых и политических элит. Люди протестуют против несправедливости, но за этими людьми стоят конкретные интересанты», — сказал Коротченко.