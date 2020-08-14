Минск, 14 августа, 2020, 20:24 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что протесты в его стране после выборов главы государства организуют приехавшие из-за рубежа люди. Об этом он заявил сегодня, 14 августа, на экстренном заседании Совета безопасности республики.

President.gov.by Александр Лукашенко проводит совещание с членами Совета безопасности

По словам Лукашенко, против Белоруссии организована агрессия извне. Большинство организаторов и зачинщиков протестов иностранцы или граждане Белоруссии с криминальным прошлым.

В связи с этим Лукашенко просит сограждан сидеть дома и не высовываться, пока правоохранители разбираются с приезжими.

Стоит отметить, что протесты в Белоруссии после нескольких дней противостояния с силовиками приобрели более мирный характер. Тем не менее наблюдается тенденция на расширение протеста — к нему начинают примыкать рабочие промышленных предприятий, устраивающие забастовки.