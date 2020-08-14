Минск, 14 августа, 2020, 20:02 — ИА Регнум. Президент Александр Лукашенко заявил, что не имеет претензий к работе силовиков, избивавших беззащитных людей в ходе акций протеста в Минске и других городах, тем не менее призвал правоохранителей быть помягче с протестующими.

President.gov.by Александр Лукашенко и белорусские силовики

«Я не могу сегодня предъявить претензии к кому бы то ни было. Не могу. Потому что вы видите, как развивается ситуация», — приводит агентство БелТА высказывания Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности.

Белорусский лидер отметил, что в ходе столкновений пострадали около сотни силовиков.

«Что, омоновцам это надо или милиции? Да они тренировались спокойно, в этой казарме жили. Но они вышли, чтобы защитить их, а они их в спину. С ножами, заточками, на ГАИ», — сказал он.

Вместе с тем Лукашенко отметил, что у сотрудников силовых ведомств «должен быть определенный тормоз».

«Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, в ходе силового подавления акций протеста в Белоруссии пострадали сотни людей, тысячи человек были задержаны. В течение недели очевидцы публикуют в сети многочисленные видеозаписи избиений на улице беззащитных людей группами силовиков, сообщается также о пытках и избиениях задержанных в отделениях милиции.

Накануне министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что признаёт свою ответственность и приносит извинения «за травмы случайных людей на протестах, попавших под раздачу».