Москва, 14 августа, 2020, 19:50 — ИА Регнум. 32 из 33 граждан Российской Федерации, ранее задержанных на территории Белоруссии местным КГБ, вернулись на родину. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает РИА Новости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM В Белоруссии

Сообщается, что в Россию вернулись только 32 гражданина России, ранее задержанные в Белоруссии сотрудниками КГБ. 33-й участник события остался в Белоруссии, так как у него белорусский паспорт.

Напомним, что 33 гражданина России были задержаны белорусским КГБ накануне выборов президента Белоруссии. Задержанных обвинили в подготовке дестабилизации внутриполитической ситуации в Белоруссии в преддверии выборов. Однако никаких доказательств их вины предъявлено не было.

Российская сторона сообщила, что задержанные просто следовали транзитом через Белоруссию и не имели никаких злых умыслов. Все обвинения против задержанных Москва назвала несостоятельными.