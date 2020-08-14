Минск, 14 августа, 2020, 19:35 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сограждан сидеть дома и не мешать силовикам работать с приезжими из других стран организаторами антиправительственных протестов. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 14 августа, на экстренном заседании Совета безопасности Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По словам Лукашенко, особой катастрофы в стране он не наблюдает, но ситуация серьезная.

«Не скажу, что катастрофа какая-то или уж слишком перенапряжена ситуация, но проблем хватает и вопросов хватает, которые необходимо решать. Мы сегодня уже абсолютно четко видим, что происходит. Видим сегодня действующих лиц. Как мы и говорили, заводаторами этого всего и организаторами являются люди из-за границы. В первых рядах идут люди с криминальным прошлым, притом приличным криминальным прошлым. Ну и наши — где дети, где не совсем уже дети», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент считает, что против его страны начата агрессия. В связи с этим он просит сограждан «не высовываться на улицы», пока силовики разбираются с приезжими.