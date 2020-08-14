Минск, 14 августа, 2020, 18:15 — ИА Регнум. Крупная колонна силовиков выдвинулась с окраины Минска к центру белорусской столицы, где на площади Независимости собралась многотысячная толпа протестующих. Об этом сегодня, 14 августа, сообщают белорусские СМИ.

Vk.com/mvdgovby Белорусский ОМОН

Напомним, что сегодня в Минске возобновилась протестная активность — представители оппозиции, а также группы бастующих рабочих машиностроительных предприятий города идут по улицам города к Дому правительства на площади Независимости. Белорусские силовики им не препятствуют.

Тем не менее небольшое оцепление выстроено перед Домом правительства.

Также сообщается, что крупная колонна белорусских силовиков двигается к Дому правительства с окраины Минска.