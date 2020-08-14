Москва, 14 августа, 2020, 18:09 — ИА Регнум. Если действующий президент Александр Лукашенко покинет свой пост, то экономическая ситуация в Белоруссии изменится достаточно серьезно, полагает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил 14 августа корреспонденту ИА REGNUM.

Красный Текстильщик Разруха после неолиберальных реформ

«К сожалению, единственной реальной силой, которая противостоит Лукашенко, является весьма реакционный для постсоветского пространства неолиберальный вариант развития капитализма, — сказал Бузгалин. — Для Белоруссии это будет означать то же, что для всех остальных постсоветских стран — то есть это переход от положения полупериферии с достаточно развитой промышленностью, инфраструктурой и сельским хозяйством к положению периферийной страны. Промышленность и аграрный сектор будут разрушены так же, как они разрушены на Украине, в Молдавии и далее везде».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Руслана Дзарасова, если Белоруссия возьмет курс на интеграцию с ЕС, то ее промышленные мощности и сельское хозяйство будут полностью уничтожены.