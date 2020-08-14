Минск, 14 августа, 2020, 17:45 — ИА Регнум. Многотысячная толпа собралась на площади Независимости в Минске, где находится дом правительства. Об этом сегодня, 14 августа, сообщают белорусские СМИ.

ИА REGNUM Акции протеста в Минске

Напомним, что накануне крупных столкновений в Минске между силовиками и протестующими не было. Также накануне стало известно о забастовках на ряде машиностроительных предприятий Белоруссии, в частности на заводах МАЗ и БелАЗ. Бастовали и митинговали далеко не все рабочие.

Сегодня о забастовке объявила часть работников Минского тракторного завода (МТЗ). К бастующим приехал премьер-министр Белоруссии Александр Головченко, однако конструктивного общения на получилось. После этого часть работников завода направилась к центру Минска.

Из разных районов города к центру Минска также направились группы протестующих. Силовики им не препятствовали, хотя движущиеся колонны протестующих затрудняют движение автотранспорта.

Люди накапливаются перед домом правительства на площади Независимости.