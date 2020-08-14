Минск, 14 августа, 2020, 17:00 — ИА Регнум. Белоруссия исчерпала свой экономический и кадровый ресурс, ей нужно обновление, но единственный реалистичный сценарий этого обновления — более тесная интеграция с Россией, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 14 августа, публицист Рой Медведев.

Nariman Terano Рой Медведев

« Белоруссия гораздо успешнее, чем Россия и все другие страны СНГ, закончила девяностые годы. Но сегодня ресурс белорусской экономики исчерпан, отсюда и снижение экономических показателей в последние годы. Нужно новое оборудование, нужны новые предприятия. Своими силами они сделать этого не могут. Существовать изолированно и от Запада, и от России становится все труднее. Пора делать выбор.

Никаких шансов на успешную интеграцию в западную экономику у Белоруссии нет. Можно начать с того, что отличаются железнодорожные рельсы, и продолжить всей остальной инфраструктурой. А помогать Белоруссии Запад не будет. Они довольно эгоистичны и даже новым членам ЕС не особенно помогают.

С точки зрения интересов Белоруссии, необходима более тесная интеграция с Россией, создание наднациональных органов власти. Белорусская экономика без России существовать не будет. Россия — это 90% сбыта продукции, 90% получаемых энергоресурсов и так далее.

И Белоруссии нужны новые люди в руководстве — но, конечно, совсем не те, кого мы видели в этой избирательной кампании. От них мы слышали только перечисление совершенно невыполнимых задач, ребячество в духе Ксении Собчак.