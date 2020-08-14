Воронеж, 14 августа, 2020, 16:59 — ИА Регнум. Траты родителей воронежских школьников в преддверии 1 сентября в 2020 году будут несколько выше, чем годом ранее. Об изменениях цен на основные товары для школы сообщили 14 августа в Воронежстате.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Школьник за ноутбуком

Самой существенной статьёй расхода, судя по всему, станут гаджеты. По оценке специалистов ведомства, в июле 2020 года по сравнению с тем же месяцем 2019 года, наиболее цены на мониторы для настольных компьютеров выросли на 6,2% — средняя цена составляет 8059,4 руб. Ноутбуки подорожали на 4,6% (27,1 тыс. руб.), планшеты — на 3,3% (почти 10 тыс. рублей).

На 6,9% в целом выросли цены на учебники, учебные пособия, дидактические материалы (392 рубля в среднем). Альбомы для рисования стали дороже на 4,8% (76,4 руб.), наборы фломастеров — на 4,2%, шариковые ручки подорожали на 3,5%. Ранцы подорожали незначительно — на 0,6% — их можно приобрести за 1,6 тыс. рублей.

Дороже в этом году обойдётся и одеть школьника. Так, цены на ботинки для детей школьного возраста выросли на 3,6% (пара туфель из искусственной кожи обойдётся чуть менее чем 1,4 тыс. рублей, а ботинки — уже в 2,3 тыс. рублей), на 4,4 — 2,1% подорожали футболки, сорочки для мальчиков и блузки для девочек, спортивные костюмы, джемперы, детские носки и гольфы. Так, платье или сарафан для девочки стоит в среднем 1,45 тыс. рублей, брюки для мальчика — в районе 1,2 тыс., спортивный костюм обойдётся в 1,6 тыс. рублей.