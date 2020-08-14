Москва, 14 августа, 2020, 16:48 — ИА Регнум. Российская вакцина против коронавируса SARS-CoV-2 ещё должна заслужить доверие медицинского сообщества. Так заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай прокомментировал результаты социологического опроса об отношении медиков к российской вакцине.

Minzdrav.gov.ru Первая в мире вакцина от COVID-19

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в ходе проведенного среди медиков социологического опроса 52% опрошенных заявили, что не готовы делать прививку против коронавируса, созданную Центром имени Гамалеи. Всего было опрошено 3040 работников системы здравоохранения.

Замминистра здравоохранения Салагай отметил, что свойства некоторых лекарств профессионалы обсуждают уже много десятилетий.

«Но доверие не нужно путать с объективной оценкой эффективности и безопасности. А результаты такой оценки на сегодня позволяют экспертам сделать вывод о возможности применения вакцины», — написал чиновник в своем телеграм-канале.

Стоит отметить, что директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что публикация результатов подобного исследования связана с борьбой за рынки сбыта вакцины.