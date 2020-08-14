Белоруссия, 14 августа, 2020, 16:18 — ИА Регнум. Белоруссия «обречена» на интеграцию с Россией, считает руководитель департамента корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов. Об этом он заявил 14 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя экономическое будущее Белоруссии.

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«России и Белоруссии в наследство от СССР осталась достаточно тесная технологическая интеграция, — сказал Ордов. — В Белоруссии есть производства, от которых Россия зависит критически. Белоруссия обречена на теснейшую экономическую интеграцию с Россией. Белоруссия обладает определенными компетенциями, которые более полезны для России, чем для Европейского союза. Кроме того, надо учесть, что в Белоруссии достаточно сильное сельское хозяйство. Его доля в ВВП очень значима. И Белоруссия не сможет отказаться от российского рынка. Надо также учесть, что это — большой внутренний рынок — базовое преимущество РФ, которое мы всегда должны использовать разумно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, главы МИД стран Евросоюза осуждают эскалацию насилия в Белоруссии, возникшую при подавлении властями постсоветской республики массовых акций протеста.