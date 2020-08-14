Минск, 14 августа, 2020, 16:04 — ИА Регнум. У Александра Лукашенко есть несколько вариантов дальнейших действий — от введения режима ЧП до тихого ухода от власти, и выбор он должен сделать в самые ближайшие дни, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 14 августа, политолог Дмитрий Болкунец.

Kremlin.ru Александр Лукашенко

Ранее ЦИК Белоруссии объявил о победе Лукашенко на выборах. Сам Лукашенко заявил, что не покидал страну и не собирается этого делать. Белорусская оппозиция в свою очередь призвала к переговорам и перевыборам.

« ЦИК опубликовал официальные данные, но улицы Белоруссии показывают, как сильно они расходятся с реальными. Общество не приняло это решение. Победа Лукашенко — пиррова.

Теперь у него есть несколько вариантов дальнейших действий. Запад склоняет его к переговорам и новым выборам. Но Лукашенко на этой не пойдет — он помнит, чем закончились такие переговоры для Януковича. В его же случае дело может и вовсе закончиться физическим уничтожением.

Есть и другие варианты. В идеале ему следовало бы набраться мужества и тихо уйти. На практике он может, наоборот, ввести режим ЧП, но это лишь обострит ситуацию. Нельзя исключать и раскола в руководстве страны и отстранения Лукашенко от власти по модели отстранения Хрущева. Вопрос должен решиться в самые ближайшие дни — на выходные намечены самые масштабные протестные акции в истории страны.

Было бы правильно вести переговоры внутри страны. Это успокоило бы ситуацию. Нужен широкий диалог с конкретными политическими целями — изменение Конституции, новые выборы. Но сомневаюсь, что Лукашенко сядет за один стол с оппозиционерами. А если и сядет, то постарается всех обмануть, как и всегда.