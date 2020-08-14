Омск, 14 августа, 2020, 15:50 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков заработал за 2019 год 7 407 359,65 рубля (7,407 млн). Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сведения о доходах Буркова появились на сайте областного правительства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков

Губернатору принадлежат ½ доли квартиры площадью 180,6 кв. м; жилой дом площадью 37,9 кв. м и земельный участок площадью 2401 кв. м.

Доход супруги Буркова за 2019 год — 1 259 691,22 рубля (1,26 млн). У неё есть квартира площадью 43,4 кв. м; ¼ квартиры площадью 71,1 кв. м; ¼ доли дома площадью 325,2 кв. м; часть гаража площадью 22,1 кв. м и ¼ доли земельного участка площадью 2400 кв. м. Также у супруги губернатора есть легковой автомобиль Audi Q5.

В пользовании у семьи омского губернатора имеется квартира площадью 272 кв. м.

Как сообщало ИА REGNUM, доход Александра Буркова за 2018 год составил 6 093 517,53 рубля (6,09 млн). Это на 1,3 млн меньше, чем доход за 2019 год. Его супруга за 2018 год заработала 667,08 тыс. рублей.

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