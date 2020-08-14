Москва, 14 августа, 2020, 15:27 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предлагает ввести визовый режим для стран Средней Азии, передает корреспондент ИА REGNUM 14 августа. Речь идет о мигрантах из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении и Таджикистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«Чтобы навести порядок внутри страны, надо начать с наведения порядка на границе. В первую очередь ввести визовый режим для стран Средней Азии», — заявил Миронов.

По его словам, депутаты фракции «Справедливая Россия» не поддерживают предложения возложить на работодателя гарантию по трудоустройству мигрантов.

«Такая инициатива могла возникнуть только от незнания наших реалий. Тут же возникнет масса контор, которые предоставят какие угодно фиктивные гарантии. Станет только хуже — нелегальная миграция не исчезнет, а просто мимикрирует под легальную, и мы вообще перестанем понимать, что происходит», — рассуждает парламентарий.

По официальным данным, в России 4,6 млн безработных, в Конфедерации труда России уверены, что их число достигло 8 млн человек. При этом Минтруд РФ предупреждает о предстоящем осенью мощном всплеске безработицы.