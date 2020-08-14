Москва, 14 августа, 2020, 15:04 — ИА Регнум. Все массовые мероприятия в российских школах запрещены до 1 января 2021 года. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в интервью телеканалу «Россия 24».

Алексей Колчин ИА REGNUM Школьная линейка

«До первого января не будет массовых мероприятий [в школах]», — сказал Кравцов.

По его словам, начало учебного года пройдёт в нормальном очном режиме: «Дети придут в школу, для этого мы все делаем сегодня: проводим ремонт в школах, идет подготовка образовательных учреждений с точки зрения дезинфекции, поэтому первое сентября начнется в традиционном очном режиме».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что школьные линейки, которые традиционно проходят 1 сентября, в 2020 году не состоятся.