Санкт-Петербург, 14 августа, 2020, 14:27 — ИА Регнум. Финская авиакомпания Finnair все еще надеется долететь до Петербурга в сентябре. Об этом свидетельствуют данные в системе бронирования перевозчика.

(сс) Joi Ito Самолет авиакомпании Finnair

Компания собиралась ежедневно летать в Петербург и Москву с сентября. Однако теперь все московские рейсы отменены. Петербургские пока еще значатся в расписании.

Добавим, в июле пассажиропоток Finnair сократился на 90% по сравнению с 2019 годом.

Ранее компания высказывала надежды возобновить сообщение с Россией еще в августе.