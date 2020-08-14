Стокгольм, 14 августа, 2020, 15:54 — ИА Регнум. В настоящее время в Швеции наблюдается явный рост числа трудоустроенных граждан с психическими заболеваниями после шести месяцев пандемии коронавирусной инфекции. С мая этого года в отпуск по болезни уходит все больше людей. Специалист по поведенческим наукам Мария Стенескуг из компании Previa предупреждает о развитии событий, аналогичных финансовому кризису 2008 года. Об этом 14 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Иоганн Генрих Фюссли. Безумная Кейт. 1806-1807

Прежде всего, к профессиональным группам, среди которых наблюдается рост числа психических заболеваний, относятся сотрудники, работающие удаленно. Как правило, работа из дома означает, что у данной категории граждан совершенно другие условия для социального взаимодействия.

Другой группой риска являются сотрудники сферы здравоохранения и медицинского ухода, на которых за последние месяцы было оказано колоссальное давление в период активной фазы пандемии. Именно среди медработников, коих на территории Швеции насчитывается порядка 157 000 человек, наблюдается повышенный спрос на отпуск по болезни.

Стенескуг также отмечает, что одной из скрытых форм ухода в отпуск по болезни вследствие психического расстройства является заболевание другими болезнями, как это происходило во время кризиса 2008 года.