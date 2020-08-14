Москва, 14 августа, 2020, 13:21 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал прекратить поборы в школах на санитайзеры и рециркуляцию воздуха, передает корреспондент ИА REGNUM 14 августа.

Санитайзер для рук

«В последнее время в Центры защиты прав граждан партии «Справедливая Россия» стали поступать сообщения о том, что из-за новых требований к школам в ряде регионов участились поборы с родителей. Их вынуждают собирать деньги на термометры, санитайзеры, дезинфекторы, а также рециркуляторы воздуха», — сообщил Миронов.

По его мнению, власти должны не просто пресечь поборы, а устранить причины, по которым педагоги и школьное руководство обращаются за помощью родителей.

«Необходимо как можно скорее довести до школ финансирование, чтобы у них было всё необходимое для работы в условиях пандемии… Поборы в школах должны быть как можно скорее остановлены. Никакие новые требования в условиях пандемии не оправдывают того, что с родителей требуют денег на санитайзеры и рециркуляторы воздуха», — заявил Миронов.

Парламентарий предложил Минпросвещению открыть горячую линию, чтобы родители могли оперативно жаловаться на поборы, а в министерстве понимали, какие школы и в каких регионах не готовы к новому учебному году.