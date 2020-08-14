Минск, 14 августа, 2020, 12:18 — ИА Регнум. Жертвы развязанного властями Белоруссии террора публикуют свои свидетельства пережитых пыток. Белорусские и зарубежные СМИ также активно освещают эту тему, размещая видеоматериалы с откровениями освобождённых из изоляторов и записями случайных свидетелей.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты в Белоруссии

Государственные СМИ также в тренде. Официальное белорусское информационное агентство БелТА опубликовало видеозапись допроса координатора штаба незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии, находящегося в СИЗО КГБ экс-банкира Виктора Бабарико.

Юрий Воскресенский отвечает на вопросы сотрудника КГБ и даёт показания не только на сторонников Бабарико, но и на находящихся в Москве известных критиков Александра Лукашенко — Дмитрия Болкунца и Андрея Суздальцева.

Ракурс камеры при видеозаписи сфокусирован на полупрофиле Воскресенского. Положение лица за всё время допроса не меняется, что позволяет предположить наличие побоев на правой стороне головы.

Об этом же говорят следы в районе ключиц над выглаженной и не расправленной майкой. Свежее бельё из передач родственников доступно арестантам спустя не менее суток содержания в переполненных камерах.

В обычной жизни весьма подвижный человек, ярко выраженный холерик с быстрым потоком речи говорит монотонно, заторможено даже для флегматика, повторяя кондовые канцелярские формулировки («московские политологи» и т.д.). Периодически запись начинается с новых фрагментов, позволяя констатировать признаки монтажа с удалением компрометирующих следователя материалов.

Монтаж в подобных обстоятельствах применяется в случаях, когда допрашиваемый теряет сознание. Учитывая, что с момента задержания Воскресенского прошло около суток, терять сознание физически здоровый человек среднего возраста мог от побоев или применения специальных веществ.

Пытки бессонницей активно применялись к узникам тюрьмы КГБ в 1930-е годы. Правомерно предположить, что различные методы воздействия применялись комплексно.

Ряд свидетельств опубликовал белорусский портал tut.by — как женщин, так и мужчин, освобождённых из минского изолятора «Окрестино». Как не давали воду, как позволили сходить в туалет на вторые сутки, как избивали и пытали электрошокерами и травили газом — свидетельствует освобождённый. Содержались «задержанные» в помещениях 25 метров на 120 человек.

Женщины рассказывали о пытках, бесчеловечных условиях содержания и избиениях сотрудниками МВД. Фактически они дали показания на кадровых сотрудников «правоохранительных органов».

Многочисленные свидетельства пыток опубликовал телеграм-канал NEXTA Live. Публикации изобилуют фотографиями избитых манифестантов, множеством видеозаписей (в том числе скрытой съёмки) расправы сотрудников силовых ведомств над безоружными участниками мирных акций протеста, подвернувшимися под руку гражданами.

МВД Белоруссии отрицает нарушения закона своими сотрудниками. Глава министерства Юрий Караев взял всю вину за содеянное на себя. Согласно статьям Уголовного кодекса Белоруссии, за это ему может быть присуждено как минимум пожизненное лишение свободы.

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