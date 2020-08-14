Москва, 14 августа, 2020, 10:43 — ИА Регнум. Российские регионы имеют все возможности для реализации механизмов по защите здоровья школьников. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Школьная линейка

«Мы провели масштабную подготовку к учебному году с каждым регионом, в рамках которой придали первостепенное значение вопросам защиты здоровья учащихся и педагогов. Каждый регион знает о мерах, имеет все необходимые возможности, механизмы и инструменты для реализации мер защиты здоровья. Более того, система образования оснащалась гигиеническими средствами и в ходе ЕГЭ, который нам удалось провести без вспышек заболеваний», — цитирует пресс-служба первого заместителя министра просвещения РФ Дмитрия Глушко.

По его словам, ведомство продолжает контролировать процесс соблюдения санитарных норм, а также напоминает регионам о персональной ответственности за него.

Глушко подчеркнул, что ответственность в данном вопросе нельзя перекладывать на родителей и министерство проследит за этим.