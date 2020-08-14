Новосибирск, 14 августа, 2020, 10:27 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе совместной рабочей поездки с представителями депутатского корпуса в Ленинский район Новосибирска обсудил планы развития Городской клинической больницы №34.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Ленинский район Новосибирска обсудил планы развития Городской клинической больницы №34

Так, планируется завершить строительство операционно-реанимационного корпуса ГКБ №34. Шестиэтажное здание операционно-реанимационного корпуса общей площадью почти восемь тысяч квадратных метров — с подвалом и техническими помещениями на чердаке — войдет в общий больничный комплекс. Корпус находится между терапевтическим и главным корпусами медицинского учреждения и будет связан с ними переходами по подвалу, а также первому и пятому этажам.

По словам главного врача больницы Владимира Ярохно, окончание строительства и оснащение нового лечебного корпуса позволит привести размещение больных в соответствие с санитарными нормами и снять дефицит лечебно-диагностического оборудования. В новом лечебном корпусе планируется разместить реанимационные отделения на 42 койки, шесть операционных, единую диагностическую службу и единый приемный покой.

«Ленинский район продолжает активно развиваться, застраиваться. Необходимо параллельно развивать и социальную инфраструктуру, — отметил Андрей Травников. — Самый главный долгострой района — это, конечно, корпус больницы №34. В этом году при поддержке депутатов Законодательного собрания мы приняли решение и в трехлетний бюджет запланировали средства на завершение этого объекта. Также на территории больницы, в рамках нацпроекта «Здравоохранение», будет создан один из региональных сосудистых центров. Это поможет оснастить новым оборудованием и корпуса больницы».

Во время рабочей поездки в Ленинский район глава региона также провёл рабочую встречу с коллективом городской клинической больницы.

Травников подчеркнул, что уже в 2020 году началась практическая реализация проекта строительства семи поликлиник в Новосибирске, в следующем году будет введен в эксплуатацию областной перинатальный центр.