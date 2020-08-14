Москва, 14 августа, 2020, 10:17 — ИА Регнум. Правительство Белоруссии в российском арбитраже пытается оспорить решение международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате России по иску московского ООО «УК «Давинчи» о взыскании свыше 3,23 млн долларов США (соответствует примерно 235 млн рублей). В свою очередь компания требует выдать ей исполнительный лист. Дела объединили в одно производство и планируют рассмотреть 14 августа 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Иск

Правительство требует отменить решение арбитража от 12 марта 2020 года, по которому оно должны выплатить 3 230 516,95 доллара США. Данным вердиктом требование ООО были полностью удовлетворено, и с Белоруссии в лице совета министров правительства взыскали «3 230 515,95 доллара США в возмещение убытков, причиненных неисполнением обязанности, предусмотренной пунктом 2.7 гарантии правительства Республики Беларусь №873/138 от 30.06.2011, 115 408,92 долл. США расходов на оплату услуг представителей и эксперта, а также 3 737 512 рублей расходов истца по уплате регистрационного и арбитражного сборов».

По данным ЕГРЮЛ, компания «Давинчи» создана в январе 2011 года для консультирования по вопросам коммерческой деятельности. Владелец и директор — Андрей Северилов. Уставный капитал — 100 тыс. рублей. Северилов — учредитель и президент курского благотворительного фонда «От сердца к сердцу».

Напомним, тем временем в Белоруссии после выборов президента прошли массовые акции протеста против результатов выборов. Силовики жёстко разгоняли протестующих, применяя спецсредства.