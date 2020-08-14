Москва, 14 августа, 2020, 10:06 — ИА Регнум. Есть лишь два способа избежать заражения коронавирусом — либо переболеть COVID-19 в тяжёлой форме, либо провакцинироваться. Об этом заявил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

Mos.ru Врачи московской клиники

«Я хотел бы на этих врачей посмотреть, которые отказались. Две возможности есть избежать этого заболевания: или переболеть в тяжелой форме, потому что легкая форма не дает, как мы знаем, продолжительной защиты, или провакцинироваться», — сказал Гинцбург агентству ТАСС.

По его словам, тяжёлая форма COVID-19 с большой долей вероятности повлечёт за собой последствия на всю жизнь либо даже смертельный исход.

Гинцбург ещё раз подчеркнул, что все необходимые исследования вакцина прошла согласно российским стандартам, а все данные будут опубликованы в ближайшее время. Специалист подчеркнул, что с точки зрения закона и положений всё выполнено в полном объёме, а всё остальное превращается в «некий пиар и конкуренцию за рынок».