В Белоруссии на крупных заводах прошли акции протеста
Минск, 13 августа, 2020, 23:38 — ИА Регнум. В Белоруссии на крупных машиностроительных предприятия, в частности на Минском автомобильном заводе (МАЗ) и Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ), состоялись акции протеста против результатов выборов президента, а также против насилия, творимого белорусскими силовиками над гражданами, которые участвуют в несанкционированных акциях протеста.
Собравшие работники завода МАЗ потребовали убрать ОМОН с улиц города, остановить насилие и назначить честные выборы.
С аналогичными требования вышли рабочие завода «Терразит» в Гродно. На этом заводе часть сотрудников решила устроить бессрочную забастовку.
также акция протеста состоялось на заводе БелАЗ в городе Жодино. Там рабочие передали мэру города требования — отставки действующей власти и правительства, прекращения преследования, обвинения людей и насилия, а также освобождения политзаключенных и проведения честных выборов.
На БелАЗе забастовка пока не планируется.