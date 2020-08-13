Минск, 13 августа, 2020, 23:18 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовит экстренное обращение к согражданам. Об этом сегодня, 13 августа, сообщает телеграм-канала «Дилетант», ссылаясь на пресс-секретаря белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Напомним, что 9 августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По официальным данным на них победил Лукашенко, набрав около 80% голосов. Однако белорусская оппозиция не признала результатов выборов и развернула стихийные акции протеста в белорусских городах.

Силовики жестко ответили на эти акции. Есть погибшие и раненные.

Сегодня Лукашенко поручил разобраться со всеми фактами задержаний и избиений задержанных. Более тысячи человек уже были отпущены.