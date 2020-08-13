Минск, 13 августа, 2020, 22:04 — ИА Регнум. Поручение разобраться по всем фактом задержаний в ходе протестов, начавшихся после выборов 9 августа, дал белорусский президент Александр Лукашенко.

President.gov.by Александр Лукашенко

Такое заявление сделала глава Совета Республики (верхней палаты белорусского парламента) Наталья Кочанова 13 августа, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Комментируя ситуацию с протестами в Белоруссии и их подавлением, политик отметила, что власти «не нужна драка», «не нужна война».

Кочанова «Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идёт интенсивная работа в этом направлении».

Она добавила, что свыше тысячи задержанных в ходе беспорядков человек, по состоянию на текущий момент, отпущены. Они дали обязательство больше не участвовать в несанкционированных мероприятиях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты, вспыхнувшие в Белоруссии после выборов президента (9 августа 2020 г.), итогами которых оппозиция осталась недовольна, продолжаются.

Белорусский министр внутренних дел Юрий Караев сегодня, 13 августа, извинился за травмы, нанесённые «случайным людям» силовиками на уличных акциях.